Red Bull Verstappen | Interlagos pista fantastica Perez | In Messico peggior weekend in stagione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il mondiale di Formula 1 si appresta a vivere il ventunesimo appuntamento sulladi, in Brasile, dopo uninche ha regalato tante emozioni e un campionato ancora aperto, sia nella corsa al titolo piloti che a quello costruttori. Unda cui la Redè uscita con molti dubbi: “Ilè stata una gara da dimenticare, ma sappiamo che possiamo fare meglio e stiamo lavorando duramente per capire cosa è andato storto, così da migliorare la nostra forma per le ultime gare”, ha detto Maxsenza mezzi termini. “Dobbiamo fare tutto il possibile per essere più competitivi e tornare più forti in un posto dove sappiamo di poterlo essere. In Brasile ci sarà un altroSprint, quindi sarà molto impegnativo, ma un’opportunità per segnare punti.