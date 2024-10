Ragazza diventa cieca dopo tuffo in piscina con lenti a contatto: “Il dolore più intenso della mia vita”. Colpa dell’ameba acanthamoeba keratitis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sfortunata protagonista di questa vicenda si chiama Brooklyn McCasland, una Ragazza texana di 23 anni che ha perso la vista all’occhio destro a causa di una rara infezione parassitaria che ha contratto mentre nuotava in piscina con le lenti a contatto. Brooklyn nell’agosto scorso si trovava in vacanza in Alabama dove ha contratto l’acanthamoeba keratitis (AK), un’ameba che può danneggiare la cornea e causare cecità. Fortunatamente sta riacquistando la vista con gli opportuni trattamenti. Thesocialpost.it - Ragazza diventa cieca dopo tuffo in piscina con lenti a contatto: “Il dolore più intenso della mia vita”. Colpa dell’ameba acanthamoeba keratitis Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sfortunata protagonista di questa vicenda si chiama Brooklyn McCasland, unatexana di 23 anni che ha perso la vista all’occhio destro a causa di una rara infezione parassitaria che ha contratto mentre nuotava incon le. Brooklyn nell’agosto scorso si trovava in vacanza in Alabama dove ha contratto l’(AK), un’ameba che può danneggiare la cornea e causare cecità. Fortunatamente sta riacquistando la vista con gli opportuni trattamenti.

Rasha diventa cieca dopo lo scoppio di una bomba, la cornea artificiale le restituisce la vista: «È stato come rinascere»

Ora può esserci la svolta. «Da tutte le altre parti ci avevano risposto che bisognava aspettare i progressi della scienza, qui invece ci è stata data una speranza racconta Rasha . Ovviamente ...

Fa il bagno con le lenti a contatto ma perde la vista dopo un mese e mezzo di diagnosi sbagliate

È il caso di una ragazza di 23 anni, Brooklyn McCasland, che ha iniziato ad avvertire "il peggior dolore all'occhio mai provato" qualche giorno ...

Rasha diventa cieca dopo lo scoppio di una bomba, la cornea artificiale le restituisce la vista: «È stato come rinascere»

Tecnicamente si chiama IntraKer ed è stata la soluzione che prima nessuno era riuscito a immaginare per curare Rasha, rifugiata palestinese dalla Siria, che dopo essere stata gravemente ...

