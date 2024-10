Quando diventerà (definitivamente) anche il Napoli di Lukaku? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il blitz del Napoli al Meazza e la partita di Lukaku: di seguito un articolo tratto dal sito www.gianlucadimarzio.com. “Romelu Lukaku segna ancora e Conte vince la sua scommessa. Big Rom punisce anche il Milan di Fonseca e porta il Napoli a +7 dall’Inter e +8 dalla Juventus. Il giocatore più atteso dell’estate partenopea è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli azzurri. Una lunga attesa, tanto entusiasmo e un filo rosso che unisce da sempre Antonio Conte e Romelu Lukaku. L’allenatore scommente ancora una volta sull’attaccante belga e i risultati lo portano in vetta alla classifica della Serie A”. Quel feeling ritrovato “Una storia che inizia molti anni fa: prima al Chelsea, poi all’Inter, ora al Napoli. Passato, presente e futuro che si uniscono. Una certezza che dura ormai da tempo: Conte chiama e Lukaku risponde. Così è successo anche al Napoli. Terzotemponapoli.com - Quando diventerà (definitivamente) anche il Napoli di Lukaku? Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il blitz delal Meazza e la partita di: di seguito un articolo tratto dal sito www.gianlucadimarzio.com. “Romelusegna ancora e Conte vince la sua scommessa. Big Rom punisceil Milan di Fonseca e porta ila +7 dall’Inter e +8 dalla Juventus. Il giocatore più atteso dell’estate partenopea è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli azzurri. Una lunga attesa, tanto entusiasmo e un filo rosso che unisce da sempre Antonio Conte e Romelu. L’allenatore scommente ancora una volta sull’attaccante belga e i risultati lo portano in vetta alla classifica della Serie A”. Quel feeling ritrovato “Una storia che inizia molti anni fa: prima al Chelsea, poi all’Inter, ora al. Passato, presente e futuro che si uniscono. Una certezza che dura ormai da tempo: Conte chiama erisponde. Così è successoal

Napoli, Conte vince la sua scommessa: Lukaku ancora decisivo

Romelu Lukaku segna ancora e Conte vince la sua scommessa. Big Rom punisce anche il Milan di Fonseca e porta il Napoli a +7 dall'Inter e +8 dalla Juventus. Il giocatore più atteso dell'estate ...

Maradona diventa “santo” a Napoli: faranno la processione

Diego Armando Maradona, si sa, è un idolo e un eroe per Napoli e i tifosi: ora El Pibe de Oro diventa anche un "santo" per la città.

Bologna-Milan, rinvio tra le polemiche: coinvolto anche il Napoli!

Non è più un mistero. Bologna-Milan, partita in programma domani alle ore 18 allo stadio “Renato Dall’Ara”, non si giocherà. La decisione definitiva è stata resa nota qualche ora fa dalla Lega Serie A ...

Nuovo Palazzetto dello sport a Napoli, l'intervista a Vito Grassi: «Ecco la nuova Arenapoli in funzione tra due anni»

Parliamo di Vito Grassi, che è anche presidente ... metro al Centro Direzionale. La Napoli orientale, restaurata e resa attrattiva, con il rilancio in corso di piazza Garibaldi ad opera di ...