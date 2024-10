Liberoquotidiano.it - "Quale superpotere vorrei avere": perché la risposta di Jannik Sinner è dolorosissima

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un gioco. O meglio, unaper gioco. Ma quellanasconde una fragorosa verità. Procediamo con ordine: si parla die di una gag organizzata dal circuito Atp che coinvolge alcuni dei migliori tennisti al mondo, scontata dunque la presenza del numero 1, del ragazzo di San Candido. Bene, il gioco è semplice: viene chiesto ai tennistivorrebbero. "Ehi, una domanda veloce: se potessiunsarebbe?", chiedono all'azzurro. Dopo una riflessione durata qualche secondo, risponde: "Sapere cosa pensano gli altri". A quel punto si cerca di andare un poco più in profondità, chiedono ale ragioni di tale. "Se c'è un motivo? No", risponde lui. Per certo, resta lanella sua essenza:vorrebbe pensare cosa pensano gli altri di lui, sapere quello che pensano davvero.