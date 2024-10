Procura chiede sequestro di 140.000 euro a Gravina, i legali: “A testa alta, condotta corretta” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Procura di Roma torna alla carica nei confronti di Gabriele Gravina e chiede nuovamente il sequestro di 140.000 euro per la vicenda del caso del dossieraggio che vede coinvolto suo malgrado il numero uno della Figc. Il presidente della Federcalcio è finito nel mirino degli inquirenti alcuni mesi fa con l’ipotesi di autoriciclaggio nell’ambito di una presunta tangente da parte di chi si aggiudicò i diritti della Lega Pro 2015-2018 che sarebbe stata mascherata da caparra per l’acquisto di libri antichi, medievali e ottocenteschi, di cui Gravina è un collezionista. Mai avvenuta però secondo i pm: con questi soldi di quella che viene considerata una vendita fasulla, invece, sarebbe stato acquistato un appartamento per la figlia della compagna. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladi Roma torna alla carica nei confronti di Gabrielenuovamente ildi 140.000per la vicenda del caso del dossieraggio che vede coinvolto suo malgrado il numero uno della Figc. Il presidente della Federcalcio è finito nel mirino degli inquirenti alcuni mesi fa con l’ipotesi di autoriciclaggio nell’ambito di una presunta tangente da parte di chi si aggiudicò i diritti della Lega Pro 2015-2018 che sarebbe stata mascherata da caparra per l’acquisto di libri antichi, medievali e ottocenteschi, di cuiè un collezionista. Mai avvenuta però secondo i pm: con questi soldi di quella che viene considerata una vendita fasulla, invece, sarebbe stato acquistato un appartamento per la figlia della compagna.

