Primo tentativo di fuga del Napoli? Il Milan sprofonda già a -11 Fonseca | Io sono sempre il responsabile di quello che succede in campo

Il Primo vero test è stato superato. Il Napoli doma il Milan a San Siro: uno 0-2 che significa +7 momentaneo dalle inseguitrici. Lukaku apre, Kvaratskhelia inventa e chiude la pratica. Ora, la banda di Antonio Conte non può più nascondersi: "Vincere a Napoli sarebbe qualcosa di incredibile. Ci siamo dati di tempo tre anni. Stiamo ricostruendo qualcosa e c'è bisogno di tempo. Non si può pensare che possano accadere sempre i miracoli. C'è un percorso da fare. Già centrare il nostro obiettivo sarebbe importante. Tutte le squadre hanno dei limiti, poi bisogna lavorarci per migliorare. Mi piace l'ambiente che si sta creando tra di noi, tutti si sentono partecipi e dentro al progetto: è la cosa più bella che posso ricevere. Ho gente che viene e si mette a disposizione del Napoli. C'è un'aria positiva, questo mi dà grande entusiasmo, carica ed anche responsabilità".

Chi fermerà il Napoli di Conte? Primo tentativo di fuga: battuto 2-0 il Milan a San Siro

Chi fermerà il Napoli di Conte? Primo tentativo di fuga: battuto 2-0 il Milan a San Siro Più sette sull'Inter, più otto sulla Juventus. In attesa delle altre partite del turno infrasettimanale, il Nap ...

SPORTITALIA - Palmeri: "Il Napoli può imboccare il primo tentativo di fuga, azzurri primi anche senza giocare benissimo"

Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato il ritorno della Serie A nel suo editoriale per Sportitalia: "Tornare in campo servendo in tavola Roma-Inter e Juventus-Lazio vuol dire apparecchiare un we ...

Napoli, ecco il primo allungo in classifica. Ma ora c'è il ciclo di ferro

Il pirotecnico 4-4 tra Inter e Juventus lancia gli azzurri a +4 e +5 proprio sulle due rivali. Ma ora il calendario, a partire dal Milan, comincia a far paura ...

Il Calcio Napoli non si può più nascondere: Milan Napoli 0-2

Calcio Napoli. Partita sempre sotto controllo: Lukaku e Kvaratskhelia sbancano San Siro. Era la prima prova verità; era la prima contro la Lega Lombarda in ...