Presentazione di A.MA.M.I.: Un musical e un film per combattere la violenza contro le donne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa segnerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre. Questo evento, che si svolgerà alle ore 9:00 presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica a Roma, precede la Presentazione del musical e del film intitolati A.MA.M.I. Un progetto significativo che mira a sensibilizzare e combattere il fenomeno della violenza di genere. La nascita del progetto A.MA.M.I. Il progetto A.MA.M.I. è stato concepito nel 2018 con l’obiettivo di affrontare il crescente problema del femminicidio e della violenza contro le donne. L’idea prende forma grazie alla cover band italiana “Abba The Best”, insieme all’influenza del giornalista Nino Capobianco, che ha messo in campo le sue capacità comunicative per dar vita a questa iniziativa. Gaeta.it - Presentazione di A.MA.M.I.: Un musical e un film per combattere la violenza contro le donne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa segnerà la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, prevista per il 25 novembre. Questo evento, che si svolgerà alle ore 9:00 presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica a Roma, precede ladele delintitolati A.MA.M.I. Un progetto significativo che mira a sensibilizzare eil fenomeno delladi genere. La nascita del progetto A.MA.M.I. Il progetto A.MA.M.I. è stato concepito nel 2018 con l’obiettivo di affrontare il crescente problema del femminicidio e dellale. L’idea prende forma grazie alla cover band italiana “Abba The Best”, insieme all’influenza del giornalista Nino Capobianco, che ha messo in campo le sue capacità comunicative per dar vita a questa iniziativa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Savona, il 26 ottobre il musical “A spasso per Broadway” per l’odv Sono Sempre Io; Musical Chapel, on 29 September Palestrina's Missa Papæ Marcelli enriches the Chapter Eucharistic Celebration with the “Rito del Faro”; Jung Kook: I am still, il documentario musicale su Jungkook dei BTS da vedere al cinema; Nur Jaber, l’intervista : “I’m Not For Sale”, io non sono in vendita; Il 21 giugno uscirà in digitale e in CD la colonna sonora di "I AM: CELINE DION"; 10 "migliori" generatori di musica AI (ottobre 2024); Leggi >>>

Come realizzare una presentazione

(microsoft.com)

che non è altro che un programma o un servizio online che consente di creare una presentazione con testo, foto, video, musica e altri effetti speciali. L'ampia gamma di funzionalità e caratteristiche ...

Presentazione dei personaggi diretta o indiretta

(skuola.net)

Il personaggio in un racconto ha bisogno di una presentazione per introdursi nello stesso. La presentazione di un personaggio può avvenire in diverse modalità: -il personaggio può presentarsi ...

Presentazione delle attività aperte alla città organizzate Associazione Musicisti di Ferrara APS - Scuola di Musica Moderna

(cronacacomune.it)

L'Associazione Musicisti di Ferrara APS - Scuola di Musica Moderna ha organizzato per mercoledì 30 ottobre 2024 alle 12:00 nella la Sala dell'Arengo del Comune di Ferrara (piazza del Municipio 2) una ...

L'enciclopedia della musica diventa digitale, presentazione al Teatro Palladium

(rainews.it)

Anteprima del Dizionario Enciclopedico Universale della Musica (DEUMM), in scena l'integrazione suoni-intelligenza artificiale con Alex Braga ...