PlayStation Plus Essential Sony ha annunciato i giochi di Novembre 2024 per PS5 e PS4

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)Interactive Entertainment hadidi, dedicati anche in questo caso agli abbonato ai due tier più costosi del servizio in possesso di una PS5 o PS4. Leggiamo qui di seguito iche verranno inseriti all’interno delEssntial tra pochi giorni, precisamente martedì 5: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged Ghostwire: Tokyo Death Note Killer Within Ricordiamo che Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged è un gioco racing in cui è possibile guidare più di 130 veicoli, tra cui Hot Wheels Originals, Hot Wheels Monster Trucks, motociclette e quad, ognuno con il suo stile di corsa unico, il tutto con svariate modalità e non pochi circuiti.