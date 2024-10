Pippo Franco e la Famiglia a Rischio Processo per Falso: Indagini sul Green Pass (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Pippo Franco, celebre attore e conduttore italiano, si trova attualmente al centro di un’inchiesta che potrebbe portarlo, insieme a suo figlio Gabriele e alla moglie Maria Piera, a un procedimento legale per Falso. Al centro della controversia c’è la presentazione di un Green Pass ottenuto senza la somministrazione del vaccino anti-Covid. La vicenda coinvolge anche il medico di Famiglia di Franco, il Dottor Natale Cirino Aveni. L’indagine sui certificati verdi Le Indagini sono scaturite da un controllo sui certificati verdi rilasciati, che ha portato alla scoperta di un giro di certificazioni false. Secondo le informazioni raccolte dai pubblici ministeri, Aveni ha messo a disposizione di Pippo Franco e dei suoi familiari un certificato di avvenuta vaccinazione che non corrispondeva alla realtà. Gaeta.it - Pippo Franco e la Famiglia a Rischio Processo per Falso: Indagini sul Green Pass Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, celebre attore e conduttore italiano, si trova attualmente al centro di un’inchiesta che potrebbe portarlo, insieme a suo figlio Gabriele e alla moglie Maria Piera, a un procedimento legale per. Al centro della controversia c’è la presentazione di unottenuto senza la somministrazione del vaccino anti-Covid. La vicenda coinvolge anche il medico didi, il Dottor Natale Cirino Aveni. L’indagine sui certificati verdi Lesono scaturite da un controllo sui certificati verdi rilasciati, che ha portato alla scoperta di un giro di certificazioni false. Secondo le informazioni raccolte dai pubblici ministeri, Aveni ha messo a disposizione die dei suoi familiari un certificato di avvenuta vaccinazione che non corrispondeva alla realtà.

Green Pass senza vaccino, Pippo Franco e il suo medico rischiano processo per falso

