Calciomercato.it - Niente Juve, l’attaccante va al Milan grazie a Chukwueze

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè pronto a pescare ancora una volta dalla Premier League, beffando lantus. I soldi arrivano dalla cessione diSamuha cambiato passo nelle ultime due partite, dando segnali importanti di risveglio, dopo l’ennesimo momento complicato. Così contro l’Udinese ha risposto presente, segnando il suo primo gol stagionale con la maglia delva al(LaPresse) – Calciomercato.itTre giorni dopo, contrariamente al match con bianconeri, è tornato a sedersi in panchina, ma al nigeriano è bastata una mezzora per essere decisivo anche contro il Club Brugge in Champions League. E’ stato suo, infatti, l’assist per il secondo gol di Tiijani Reijnders. Finalmente, dunque, l’ex Villarreal sta mostrando il suo valore, ma è ancora presto per dire se si tratta di una vera e propria svolta.