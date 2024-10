Iodonna.it - Nel gioco di somiglianze spicca la trasformazione di Vanessa Scalera in Cosima Serrano, sette ore di trucco al giorno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cambiata da Avetrana, Qui non è Hollywood a Qui non è Hollywood – la serie sul delitto di Sarah Scazzi è disponibile da oggi su Disney+. La messa in onda originale era fissata per il 25 ottobre, ma su richiesta del comune – che aveva chiesto di togliere il nome dal titolo della serie – tutto si era congelato con un provvedimento del Tribunale di Taranto. In ottemperanza a tale disposizione – e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre – Groenlandia, la società produttrice, e Disney hanno dunque fatto la modifica.