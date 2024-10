Milan, non solo Leao: è disfatta totale, due acquisti nel mirino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Milan – sconfitto a San Siro dal Napoli alla decima giornata di campionato – delude nell’inizio di stagione e due nuovi acquisti ora sono sul banco degli imputati. Il big match del turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A 2024-25 ha già avuto luogo. Sotto le luci di San Siro, si sono confrontati Milan e Napoli, con la formazione di Antonio Conte che ha conquistato la Scala del Calcio con 2 reti a 0. Settimo clean sheet stagionale per i partenopei, mentre le reti sono state segnate da Lukaku e poi da Kvaratskhelia. Un vantaggio importante quello degli azzurri, che allontanano per il momento di undici lunghezze i rossoneri. Milan, non solo Leao: è disfatta totale, due acquisti nel mirino (LaPresse) – tvplay L’annata è ancora molto lunga e gli equilibri possono facilmente cambiare, ma sembra che alcune inerzie siano già state consolidate. Tvplay.it - Milan, non solo Leao: è disfatta totale, due acquisti nel mirino Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il– sconfitto a San Siro dal Napoli alla decima giornata di campionato – delude nell’inizio di stagione e due nuoviora sono sul banco degli imputati. Il big match del turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A 2024-25 ha già avuto luogo. Sotto le luci di San Siro, si sono confrontatie Napoli, con la formazione di Antonio Conte che ha conquistato la Scala del Calcio con 2 reti a 0. Settimo clean sheet stagionale per i partenopei, mentre le reti sono state segnate da Lukaku e poi da Kvaratskhelia. Un vantaggio importante quello degli azzurri, che allontanano per il momento di undici lunghezze i rossoneri., non: è, duenel(LaPresse) – tvplay L’annata è ancora molto lunga e gli equilibri possono facilmente cambiare, ma sembra che alcune inerzie siano già state consolidate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli, tifosi indiavolati: Fonseca preferito a Conte, la papera di Maignan (e non solo) e il caso Leao; Leao ancora in panchina. Fonseca: "Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo una opzione...; Milan, Fonseca: "Nessuno ha mai vinto o perso lo Scudetto dopo 9 giornate. Resto fiducioso, è mancato solo il gol"; Milan-Napoli, Fonseca: "Leao? Non c'è conflitto, ma non prego i giocatori"; Leao in Premier a gennaio: il sostituto è un colpo da novanta; Leao via per 120 milioni: il Milan non ha altra scelta; Leggi >>>

Milan-Napoli, tifosi indiavolati: Fonseca preferito a Conte, la papera di Maignan (e non solo) e il caso Leao

(sport.virgilio.it)

Milan-Napoli, Fonseca bersagliato dai tifosi rossoneri dopo il ko col Napoli: Lo hanno preferito a Conte, scrivono. Ma tengono banco i casi Maignan e Leao.

Conte fa festa, ma pensa al Milan: “Non c’è solo Leao. Ho un solo giorno per preparare la gara”

(calciomercato.it)

Il Napoli vince 1-0 contro il Lecce al Maradona grazie alla rete del capitano Di Lorenzo: Conte commenta la prestazione degli Azzurri ...

Milan, Fonseca fa chiarezza su Leao: l’ha detto in conferenza

(spaziomilan.it)

Al termine del match tra Milan e Napoli, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 2 a 0, Fonseca è intervenuto in conferenza stampa.

"I giocatori non devo pregarli". Poi Fonseca precisa: "Non mi riferivo a Rafa Leao..."

(tuttomercatoweb.com)

Come motiva Leao? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore del Milan che al termine della ... cose con i calciatori in maniera diversa. Non c'è nessun conflitto tra ...