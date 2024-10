Spazionapoli.it - Messaggio al Napoli? Inzaghi è sicuro: le parole in diretta sono imperdibili

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico dell’Inter Simoneha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l’Empoli: le sueinsul. Alla decima giornata di campionato, si accende già la lotta per il vertice della classifica in Serie A. Ilha subito risposto presente, con la vittoria di martedì sera ottenuta allo stadio San Siro contro il Milan, mandando unforte e chiaro alla concorrenza. Antonio Conte veste i panni soliti del pompiere, per cercare di evitare che l’entusiasmo possa giocare un brutto scherzo ai suoi ragazzi. D’altro canto, i tre punti ottenuti dai partenopei hanno messo sicuramente pressione sulle inseguitrici, in primis l’Inter. La squadra nerazzurra, però, è riuscita a vincere contro l’Empoli, battendo i toscani per 3-0.