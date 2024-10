Manutenzione del verde: "La gestione è nostra, a Bologna le procedure" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’adesione dell’Amministrazione comunale ai contratti di servizio per lo svolgimento della Manutenzione ordinaria di verde, edifici istituzionali e scolastici del soggetto aggregatore ’Città Metropolitana’ di Bologna, così come gli accordi quadro, non sono appalti di global service. Il ‘servizio’ offerto riguarda esclusivamente la parte procedurale, mentre la gestione della fase esecutiva rimane a cura dei singoli Enti che aderiscono. Lo ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale lunedì rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia sulla Manutenzione del verde e la convenzione tra la Città metropolitana di Bologna e la Società consortile Erves 2. Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione del verde: "La gestione è nostra, a Bologna le procedure" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’adesione dell’Amministrazione comunale ai contratti di servizio per lo svolgimento dellaordinaria di, edifici istituzionali e scolastici del soggetto aggregatore ’Città Metropolitana’ di, così come gli accordi quadro, non sono appalti di global service. Il ‘servizio’ offerto riguarda esclusivamente la parte procedurale, mentre ladella fase esecutiva rimane a cura dei singoli Enti che aderiscono. Lo ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale lunedì rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia sulladele la convenzione tra la Città metropolitana die la Società consortile Erves 2.

