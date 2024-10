Lettera43.it - Manovra, Cgil e Uil proclamano uno sciopero generale per il 29 novembre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)e Uil hanno proclamato otto ore di, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29. L’hanno annunciato i rispettivi segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Le sigle scenderanno in piazza contro laeconomica del governo, ritenuta «inadeguata a risolvere i problemi del Paese», per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e per chiedere il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. I sindacati sono stati convocati martedì 5a Palazzo Chigi e, se l’esecutivo dovesse accettare le loro proposte, sono pronti a rivedere la decisione dello. Sull’assenza della Cisl, Landini ha spiegato: «Hanno detto che lava bene, hanno fatto un documento da cui emerge che sono soddisfatti. Sono su una posizione diametralmente opposta».