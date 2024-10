Iltempo.it - Manovra, Bombardieri (Uil): "Non dà risposte alle esigenze del Paese reale"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 "Non danno rispostadel, non rispondonodi lavoratori e pensionati. Abbiamo chiesto al Governo di daresul recupero della perdita del potere d'acquisto, ma tra le misure messe in campo non c'è la detassazione degli aumenti contrattuali. Bene la conferma del taglio del cuneo fiscale, ma non c'è un euro in busta paga in più" così Pierpaolo, segretario della Uil, a margine della cofnerenza congiunta con Landini sullae per annunciare lo sciopero generale del 29 novembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev