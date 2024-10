Ilnapolista.it - Lukaku e Kvara, gemelli del gol troppo spesso criticati nonostante i loro numeri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)del golLa “Scala” del calcio espugnata in 45 minuti dal calcio aggressivo e letale di Conte. Su gentile omaggio di Fonseca il Milan scende in campo anche senza Pulisic e Leao, la difesa rossonera balla: bastanodel goldelleprime dieci giornate. Meret salva in paio di occasioni dove Di Lorenzo e Buongiorno regalano palla agli avversari. Pronti, via e il Napoli ha una partenza col turbo. Prende il campo e si rende subito pericoloso prima di colpire conche manda per aria Pavlovic e poi infila nell’angolino di forza. Gli azzurri potrebbero colpire ancora ma manca l’ultimo passaggio in qualche circostanza.