Lucca Comics & Games 2024: Red Bull conferma la sua immancabile presenza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Redtorna protagonista al, uno dei festival europei più importanti dedicati alla cultura pop, con unache promette di dare “aaali” all’anima nerd dell’evento. Quest’anno, l’appuntamento è fissato dal 30 ottobre al 3 novembre, quando il centro storico disi trasformerà in un vivace palcoscenico di fumetti, giochi, cinema e videogame. Redsarà l’Energy Drink esclusivo dell’evento, disponibile in tutti i punti bar all’aperto, dove sarà possibile provare anche la novità di stagione: RedWinter al gusto iced vanilla berry. All’interno della manifestazione, Redporterà lo spirito d’avventura con una serie di sfide ispirate all’universo di Monster Hunter Wilds, attesissimo titolo della serie Capcom previsto per il 2025.