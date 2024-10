Lorenzo e Shaila si chiudono in magazzino: passione e gesto audace di lei (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante la loro trasferta spagnola al Gran Hermano, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati andare alla passione, tra limoni, massaggi, coccole e altro. Tornati nella casa del Grande Fratello i due gieffini hanno resistito qualche ora e ieri sera si sono chiusi per un po’ in magazzino, dove hanno iniziato a limonare, sbattendo contro tutte le pareti. Il ragazzo con un tono a metà tra Christian Grey (di Shein) nella stanza dei giochi e Gemma Galgani con la voce del se**o ha detto: “Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori”. Shaila mentre baciava il collo e il mento del suo fidanzato ha risposto: “E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano chi se ne importa“. Biccy.it - Lorenzo e Shaila si chiudono in magazzino: passione e gesto audace di lei Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante la loro trasferta spagnola al Gran Hermano,Spolverato eGatta si sono lasciati andare alla, tra limoni, massaggi, coccole e altro. Tornati nella casa del Grande Fratello i due gieffini hanno resistito qualche ora e ieri sera si sono chiusi per un po’ in, dove hanno iniziato a limonare, sbattendo contro tutte le pareti. Il ragazzo con un tono a metà tra Christian Grey (di Shein) nella stanza dei giochi e Gemma Galgani con la voce del se**o ha detto: “Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori”.mentre baciava il collo e il mento del suo fidanzato ha risposto: “E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano chi se ne importa“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Grande Fratello, Lorenzo vicino a Shaila e Helena esplode: "Mi hai persa". Poi il pianto disperato; Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta: "Il nostro feeling si è rotto" (VIDEO); GF, Shaila si riavvicina a Lorenzo, ma non chiude con Javier, fan: 'Si sente una tronista'; GF, è caos: Shaila tra Javier e Lorenzo, Helena vs Jessica; Grande Fratello, DIRETTA: Enzo Paolo e Carmen sono in crisi?; GF, Helena chiude il rapporto con Lorenzo: 'Non voglio farmi male'; Leggi >>>

Al GF Helena rivela di essere innamorata di Lorenzo, lui si affida a Shaila: “Gestiremo questa situazione”

(msn.com)

Tramite alcune clip mandate in onda nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Lorenzo Spolverato scopre che Helena Prestes è ...

Shaila svela i segreti di Helena e Lorenzo: intimità inaspettate svelate

(assodigitale.it)

Rivelazioni di Shaila su Helena e LorenzoDurante una recente discussione con le sue coinquiline, Shaila Gatta ha rivelato dettagli inaspettati riguard ...

Grande Fratello 2024, le pagelle: il teatrino di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’autocontrollo di Javier Martinez

(msn.com)

E` andata in onda lunedì sera la decima puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle della decima serata del reality ...

Amori e rivalità al Grande Fratello: Shaila e Lorenzo tornano dalla Spagna tra polemiche e nuove entrate

(ecodelcinema.com)

Il ritorno di Shaila e Lorenzo dal "Grande Fratello" spagnolo scatena tensioni tra i concorrenti, mentre l'ingresso di Federica aggiunge ulteriori colpi di scena in un clima già turbolento.