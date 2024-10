Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono passati quasi due anni da quando La legge di Lidia Poet debuttava su Netflix regalando al pubblico un racconto moderno di un pezzo di storia italiana risalente al XIX secolo. Lidia Poet, infatti, è stata la prima donna a entrare nell'albo degli avvocati in Italia e a vestire i panni di Europa.today.it - Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono passati quasi due anni da quando La legge didebuttava su Netflix regalando al pubblico un racconto moderno di un pezzo di storia italiana risalente al XIX secolo., infatti, è stata la prima donna a entrare nell'albo degli avvocati in Italia e a vestire i panni di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lidia Poet 2, il cast completo; Chi è Eduardo Scarpetta, Jacopo di Lidia Poet 2; La legge di Lidia Poët 2, recensione: Matilda De Angelis è la nostra Signora in giallo; Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo; Eduardo Scarpetta: “Il mio eroe? Sono io tra dieci anni”; La legge di Lidia Poët; Leggi >>>

Omicidi e tocchi alla Bridgerton, su Netflix è uscita la seconda stagione di “Lidia Poët”

(iodonna.it)

Romanticismo pop, indagini, triangoli amorosi e lotta per i diritti delle donne. Una formula che sembra piacere a tutti ...

La Legge di Lidia Poët 2 dal 30 ottobre su Netflix: trama, cast e curiosità

(maridacaterini.it)

La Legge di Lidia Poët 2. Nella seconda stagione, formata da sei episodi, la protagonista continua la sua battaglia per diventare avvocata.

Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo

(today.it)

Sono passati quasi due anni da quando La legge di Lidia Poet debuttava su Netflix, regalando al pubblico un racconto moderno di un pezzo di storia italiana risalente al XIX secolo. Lidia Poet, infatti ...

Matilda De Angelis torna in Lidia Poët 2: «un esatto abito, il mio preferito, la trasforma in supereroina»

(vogue.it)

Alcune curiosità dell'attrice e del costume designer, Stefano Ciammitti, sulla serie tv italiana Netflix più amata del momento ...