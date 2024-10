Le cause della morte di Matilde Lorenzi, caduta lungo una pista dove si allenano anche i ragazzini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella ricostruzione dell'incidente mortale ci sono tutti i dettagli sulle ultime ore di vita di Lorenzi, dalla risalita verso la pista d'allenamento fino alla discesa fatale per l'impatto con il fondo ghiacciato. La Procura di Bolzano ha aperto un'indagine sulle condizioni tecniche e ambientali del tracciato. Fanpage.it - Le cause della morte di Matilde Lorenzi, caduta lungo una pista dove si allenano anche i ragazzini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella ricostruzione dell'incidente mortale ci sono tutti i dettagli sulle ultime ore di vita di, dalla risalita verso lad'allenamento fino alla discesa fatale per l'impatto con il fondo ghiacciato. La Procura di Bolzano ha aperto un'indagine sulle condizioni tecniche e ambientali del tracciato.

