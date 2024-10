Lavori AQP, possibili disagi nel Comune di Monteiasi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidianocquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monteiasi (TA). I Lavori riguardano la realizzazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei Lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica tra il 4 e 5 novembre 2024 nell’abitato di Monteiasi (TA). La sospensione avrà la durata di 15 ore, a partire dalle ore 22:00 del 4 novembre con ripristino alle ore 13:00 del giorno successivo. disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. Tarantinitime.it - Lavori AQP, possibili disagi nel Comune di Monteiasi Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidianocquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di(TA). Iriguardano la realizzazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica tra il 4 e 5 novembre 2024 nell’abitato di(TA). La sospensione avrà la durata di 15 ore, a partire dalle ore 22:00 del 4 novembre con ripristino alle ore 13:00 del giorno successivo.saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

