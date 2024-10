Laurea o lavoro? Da oggi la scelta per gli studenti sarà più facile, nasce l’Osservatorio sull’orientamento: “Mai più soli” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laurea o lavoro? È il dilemma di moltissimi studenti alle prese con l’ultimo anno delle superiori. Da oggi nasce l’Osservatorio Permanente sull’orientamento. Fino a qualche tempo fa gli studenti erano lasciati sostanzialmente soli nell’orientamento scolastico. “Sempre stato un buco nero”, spiegano i presidi. E proprio dalla scuola nasce l’idea di accompagnarli in questa scelta importante per il loro futuro. Laurea o lavoro? Da oggi la scelta per gli studenti sarà più facile, nasce l’Osservatorio sull’orientamento: “Mai più soli” (Notizie.com)L’associazione nazionale presidi (ANP) in collaborazione con Gi EDU (Gi Group) e Fondazione ANP E.T.S. ha dato vista all’Osservatorio permanente sull’orientamento scolastico. Opererà sia nel passaggio tra medie e liceo che tra superiori e università. Notizie.com - Laurea o lavoro? Da oggi la scelta per gli studenti sarà più facile, nasce l’Osservatorio sull’orientamento: “Mai più soli” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)? È il dilemma di moltissimialle prese con l’ultimo anno delle superiori. DaPermanente. Fino a qualche tempo fa glierano lasciati sostanzialmentenell’orientamento scolastico. “Sempre stato un buco nero”, spiegano i presidi. E proprio dalla scuolal’idea di accompagnarli in questaimportante per il loro futuro.? Dalaper glipiù: “Mai più” (Notizie.com)L’associazione nazionale presidi (ANP) in collaborazione con Gi EDU (Gi Group) e Fondazione ANP E.T.S. ha dato vista alpermanentescolastico. Opererà sia nel passaggio tra medie e liceo che tra superiori e università.

