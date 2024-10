Lanazione.it - L’Ardita e ArezzoGravel: ritorna il grande ciclismo ad Arezzo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – L'Ardita conferma le date e, nel 2025, giunta alla IX edizione, affiancherà, all'ormai tradizionale ciclostorica dell’Alpe di Poti, la terza edizione di, la cicloturistica per gravel, mtb ed ebike, che alla seconda edizione ha portato ad500 ciclisti da tutta Italia. L'Ardita, dopo il record di iscritti (oltre 500) dell’edizione 2019 e le difficoltà connesse al Covid19, si è rilanciata all’insegna della tradizione, puntando su ristori di livello (come non ricordare che alle crostate di Castelluccio o di Castiglion Fibocchi per chi fa il lungo, segue la trippa di Subbiano o il Rocchio di Poti?) ma anche della bellezza dei borghi attraversati e dei paesaggi visitati.