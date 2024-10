Lampugnano, la stazione degli autobus “tra insicurezza e degrado”: l’ipotesi del trasferimento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – La stazione degli autobus e relativo parcheggio di Milano Lampugnano saranno spostati? Un futuro incerto che è stato al centro di una commissione comunale congiunta, oggi, a Palazzo Marino, a Milano. A dicembre del 2026 scade il contratto tra l'associazione temporanea d'imprese che lo gestisce (insieme al terminal di San Donato Milanese) e il Comune di Milano. E, stando a quanto emerso oggi, l’attività potrebbe essere trasferita altrove per ingrandirsi e migliorare il servizio, e al contempo liberare il quartiere da un luogo fin troppo chiacchierato per questioni di sicurezza e degrado. Ilgiorno.it - Lampugnano, la stazione degli autobus “tra insicurezza e degrado”: l’ipotesi del trasferimento Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Lae relativo parcheggio di Milanosaranno spostati? Un futuro incerto che è stato al centro di una commissione comunale congiunta, oggi, a Palazzo Marino, a Milano. A dicembre del 2026 scade il contratto tra l'associazione temporanea d'imprese che lo gestisce (insieme al terminal di San Donato Milanese) e il Comune di Milano. E, stando a quanto emerso oggi, l’attività potrebbe essere trasferita altrove per ingrandirsi e migliorare il servizio, e al contempo liberare il quartiere da un luogo fin troppo chiacchierato per questioni di sicurezza e

Lampugnano, la stazione degli autobus “tra insicurezza e degrado”: l’ipotesi del trasferimento

L’argomento in commissione a Palazzo Marino, poiché a dicembre del 2026 scade il contratto tra l'associazione temporanea d'imprese che lo gestisce (insieme al terminal di San Donato Milanese) e il Com ...

Caso stazione, scontro di visioni

