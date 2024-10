La soluzione del governo Meloni | il decreto Paesi sicuri finirà dentro il dl Flussi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il, in esame al Senato, confluirà all’interno di un emendamento al dlche sarà in esame in Aula alla Camera il prossimo 21 novembre. Questa la notizia, appresa da Ansa, che sta emergendo dalla conferenza dei capigruppo della Camera appena terminata. Sul provvedimento c’è un certo fermento. Ieri i giudici del tribunale di Bologna hanno deciso di rinviare il provvedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Questo perché i magistrati si chiedono se ilnon sia in contrasto con la sentenza della CgUe del 4 ottobre scorso. Pd: forzatura gravissima che mortifica il Parlamento «Una forzatura gravissima che mortifica il Parlamento», secondo la presidente dei deputati dem Chiara Braga. Il Pd ha chiesto al presidente della Camera Lorenzo Fontana di intervenire.