James Gunn spiega perché non c’è ancora traccia di Aquaman e Flash nel DCU

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)non c’èdinel DCU I piani di DC Studios di riavviare il DCEU come DCU si stannorivelando un po’ confusi per i fan, nonostante tutte le specifiche e i chiarimenti offerti da. È un nuovo inizio con un nuovo Superman in un mondo completamente diverso, ma Creature Commands ha tutti i tratti distintivi di un sequel di The Suicide Squad. Poi, c’è il fatto che sta arrivando la seconda stagione di Peacemaker anche se la prima stagione non è più in continuità. Solo che in un certo senso lo è. Forse. Sicuramente la rottura netta che sembra necessaria per un riavvio totale non c’è stata, e questo confonde un po’ i fan. Mentre Superman presenterà supereroi relativamente poco famosi come Mister Terrific e Hawkgirl, molti fan rimangono ansiosi di scoprire cosa sta succedendo con personaggi come