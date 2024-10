Thesocialpost.it - Il calciatore Franco Pardal morto in un incidente stradale: aveva 20 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un grave lutto ha scosso il calcio argentino all’inizio di questa settimana:, giovane talento del Tristán Suárez, è scomparso tragicamente martedì notte in una Monte Grande, nei pressi di Buenos Aires. Il ragazzo, di soli 20, è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, a seguito di un impatto violento contro un muro che costeggia un passaggio a livello. La notizia della sua morte è stata confermata dal club Tristán Suárez tramite un commosso messaggio sui social media, in cui la squadra ha ricordato con affetto il giovane attaccante e il suo breve percorso in prima squadra.era riuscito a esordire in Primera Nacional, la seconda divisione del calcio argentino, in una partita contro il Quilmes: un piccolo sogno realizzato per il giovane, promosso in prima squadra quest’anno.