Hulk Hogan: “Non avevo mai votato in vita mia, la prima volta è stata a supporto di Trump” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Hulk Hogan è un grande sostenitore di Donald Trump da diversi anni. Per questo motivo non è stata una sorpresa la sua apparizione alla Convention nazionale repubblicana e il suo costante sostegno all’ex Presidente durante la campagna elettorale in vista delle elezioni americane. Durante una recente intervista al PBD podcast, ad Hulk è stato chiesto se avesse mai votato. Le sue parole “No, la prima volta che ho votato è stato per Trump. Non pensavo fossimo messi così male, non avevo mai dato peso a chi fosse in carica. Nel 2016 ho iniziato a notare quello che stava succedendo e ho fatto le mie ricerche. Utilizzando internet ho scoperto molte cose veritiere e molte fuorvianti, ma a me non tornava nulla. Zonawrestling.net - Hulk Hogan: “Non avevo mai votato in vita mia, la prima volta è stata a supporto di Trump” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è un grande sostenitore di Donaldda diversi anni. Per questo motivo non èuna sorpresa la sua apparizione alla Convention nazionale repubblicana e il suo costante sostegno all’ex Presidente durante la campagna elettorale in vista delle elezioni americane. Durante una recente intervista al PBD podcast, adè stato chiesto se avesse mai. Le sue parole “No, lache hoè stato per. Non pensavo fossimo messi così male, nonmai dato peso a chi fosse in carica. Nel 2016 ho iniziato a notare quello che stava succedendo e ho fatto le mie ricerche. Utilizzando internet ho scoperto molte cose veritiere e molte fuorvianti, ma a me non tornava nulla.

