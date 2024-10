Gli ex brigatisti Moretti, Curcio e Azzolini a processo per una sparatoria del 1975 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rinviati a giudizio gli ex brigatisti Mario Moretti, Renato Curcio e Lauro Azzolini, che saranno processati dal 25 gennaio 2025 da una Corte d’Assise per la sparatoria di Cascina Spiotta, fatto risalente al 1975, dove vennero ucciso il carabiniere Giovanni D’Alfonso e Mara Cagol, moglie di Curcio. È stato invece prescritto Pierluigi Zuffada, il quarto degli imputati. L’inchiesta è partita da una denuncia presentata dal figlio del carabiniere deceduto, Bruno D’Alfonso, che nel 2021 chiedeva ai magistrati di cercare il brigatista mai identificato che i pubblici ministeri ritengono sia proprio Azzolini. Articolo completo: Gli ex brigatisti Moretti, Curcio e Azzolini a processo per una sparatoria del 1975 dal blog Lettera43 Lettera43.it - Gli ex brigatisti Moretti, Curcio e Azzolini a processo per una sparatoria del 1975 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rinviati a giudizio gli exMario, Renatoe Lauro, che saranno processati dal 25 gennaio 2025 da una Corte d’Assise per ladi Cascina Spiotta, fatto risalente al, dove vennero ucciso il carabiniere Giovanni D’Alfonso e Mara Cagol, moglie di. È stato invece prescritto Pierluigi Zuffada, il quarto degli imputati. L’inchiesta è partita da una denuncia presentata dal figlio del carabiniere deceduto, Bruno D’Alfonso, che nel 2021 chiedeva ai magistrati di cercare il brigatista mai identificato che i pubblici ministeri ritengono sia proprio. Articolo completo: Gli exper unadeldal blog Lettera43

Rinviati a giudizio gli ex brigatisti Mario Moretti, Renato Curcio e Lauro Azzolini, che saranno processati dal 25 gennaio 2025 da una Corte d’Assise per la sparatoria di Cascina Spiotta, fatto risale ...

Nello scontro a fuoco morirono l'appuntato Giovanni d'Alfonso e la terrorista Mara Cagol: dopo quasi 50 anni si aprirà il processo per accertare le responsabilità ...

Sequestro Vallarino Gancia, arriverà ad Alessandria il processo per la sparatoria del 1975 sulle colline dell’Acquese in cui morì Mara Cagol ...

Il rinvio a giudizio di tre ex brigatisti rossi è stato disposto mercoledì dal Tribunale a Torino per la sparatoria del 1975 alla Cascina Spiotta di Arzillo di Melazzo nell'Acquese (foto), dove perser ...