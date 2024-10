Georgia, la Procura apre un’inchiesta per i presunti brogli elettorali perpetuati in favore del partito filo russo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria in Georgia del partito filorusso Sogno Georgiano e le accuse di brogli, la Procura generale del Paese ha aperto un’inchiesta. A chiedere l’intervento della magistratura era stata l’opposizione filo europea. Già predisposto un calendario di audizioni in Procura con la presidente Salome Zourabishvili che sarà sentita dai pm domani. “Sulla base dell’appello della Commissione elettorale centrale del 30 ottobre 2024, la Procura della Georgia ha avviato un’indagine sulla presunta falsificazione delle elezioni parlamentari”, si legge nel comunicato diffuso dalla stessa Procura. Lanotiziagiornale.it - Georgia, la Procura apre un’inchiesta per i presunti brogli elettorali perpetuati in favore del partito filo russo Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria indelSognono e le accuse di, lagenerale del Paese ha aperto. A chiedere l’intervento della magistratura era stata l’opposizioneeuropea. Già predisposto un calendario di audizioni incon la presidente Salome Zourabishvili che sarà sentita dai pm domani. “Sulla base dell’appello della Commissione elettorale centrale del 30 ottobre 2024, ladellaha avviato un’indagine sulla presunta falsificazione delle elezioni parlamentari”, si legge nel comunicato diffuso dalla stessa

Procura georgiana indaga sulla presunta falsificazione del voto

(ansa.it)

La Procura generale in Georgia ha annunciato di avere aperto un'inchiesta su possibili frodi nelle elezioni di sabato scorso, vinte dal partito di governo Sogno Georgiano secondo i dati ufficiali ma c ...

