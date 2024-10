Furti e rapine a mezzi pesanti nel Barese: condanne definitive, sette in carcere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) sette ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, sono stati eseguiti dai carabinieri dalla Compagnia di Triggiano, nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna. I fatti contestati si riferiscono a reati commessi Baritoday.it - Furti e rapine a mezzi pesanti nel Barese: condanne definitive, sette in carcere Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, sono stati eseguiti dai carabinieri dalla Compagnia di Triggiano, nei confronti di altrettante persone colpite da sentenzedi condanna. I fatti contestati si riferiscono a reati commessi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Furti e rapine a mezzi pesanti nel Barese: condanne definitive, sette in carcere; Furti, rapine e riciclaggio di mezzi rubati: sei arresti nella Bat; Rubavano mezzi da lavoro anche fuori regione: smantellata organizzazione criminale ad Andria; Blitz dei Carabinieri, sgominata una banda di ladri di mezzi d’opera; Puglia: Furti, rapine e riciclaggio di veicoli: 6 arresti ad Andria; Rapine, furti e riciclaggio di veicoli per un 'business' da 1.5 milioni: 19 arresti a San Severo; Leggi >>>

Furti e rapine a mezzi pesanti nel Barese: condanne definitive, sette in carcere

(baritoday.it)

Gli ordini di carcerazione eseguiti dai carabinieri su disposizione della Procura generale presso la Corte di Appello di Bari: i fatti contestati commessi nel territorio di Bari e Brindisi tra il 2020 ...

Milano, rapine e furti sulla metropolitana M5: arrestata la banda della linea lilla

(msn.com)

Si appostavano nelle stazioni del metrò per strappare cellulari, collane e bracciali ai pendolari. In manette quattro ragazzi tra 18 e 21 anni, si cercano i complici ...

Milano: furti e rapine in metropolitana, la Polizia di Stato ferma cinque ragazzi

(lamilano.it)

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni e agli arresti domiciliari nei confronti di u ...

Il rapinatore con la maschera da Halloween e il blitz con la pistola al Conad

(milanotoday.it)

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, il blitz è andato in scena poco prima delle 13, quando un uomo è entrato nel supermercato indossando una maschera da Halloween. Arrivato alle casse, ...