Festa di Ognissanti | storia e tradizioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Se da una parte il passaggio dal mese di ottobre a quello di novembre ha, per alcuni un legame indissolubile con l’aldilà, l’occulto e il mondo dei morti (stiamo ovviamente parlando di Halloween) c’è un’ampia fetta di credenti che in questo medesimo periodo celebra la gloria e l’onore di tutti i santi, compresi quelli che ancora non sono stati canonizzati dalla Chiesa. Ladi, che si svolge ogni 1° novembre è un solenne omaggio al legame tra cielo e terra e un’occasione per rendere omaggio ai personaggi ormai defunti che, in un modo o nell’altro, hanno svolto un ruolo cruciale per la Cristianità. LaSi è iniziato a parlare per la prima volta in assoluto di una festività dedicata a tutti i santi nell’Europa di lingua latina intorno secoli VIII-IX.