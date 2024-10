Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal condivide “le sedie” dal set (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal condivide “le sedie” dal set Pedro Pascal, che presto vedremo al cinema in Il Gladiatore 2 e che al momento è impegnato nelle riprese di Fantastic Four: First Steps, ha condiviso una foto dal set del film in cui mostra la sua sedia e quella di Ebon Moss-Bachrach che interpreterà Ben Grimm/La Cosa al fianco del suo Reed Richards/Mr. Fantastic. Tutto quello che c’è da sapere su The Fantastic Four: First Steps Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)“le” dal set, che presto vedremo al cinema in Il Gladiatore 2 e che al momento è impegnato nelle riprese di, ha condiviso una foto dal set del film in cui mostra la sua sedia e quella di Ebon Moss-Bachrach che interpreterà Ben Grimm/La Cosa al fianco del suo Reed Richards/Mr.. Tutto quello che c’è da sapere su TheIl film è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, ii Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti.

