F1, GP Brasile 2024: numeri, statistiche, curiosità. Ferrari e McLaren riprenderanno il discorso vincente interrotto?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il quart’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 andrà in scena a Interlagos, dove domenica 3 novembre si disputerà la quarta edizione del Gran Premio di San Paolo. Bisogna riferirsi all’appuntamento con questo nome e non come “GP del” poiché la municipalità della metropoli sudamericana lo ha volutamente modificato dopo una serie di ruvidità con il governo centrale (e la rivale Rio de Janeiro). Anche la pista di Interlagos è cambiata, seppur molto tempo addietro. La versione originale era lunga quasi 8 km, ma negli anni ’80 è stata sagacemente ripensata. Creando una “bretella” (la ‘S’ do Senna) allo scopo di unire due parti un tempo opposte e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao) si è creato un lay-out valido e ancora all’altezza degli standard attuali, a più di tre decenni dalla sua concezione! Nella “Interlagos moderna” si corre dal 1990.