Empoli continua il digiuno di gol al ‘Castellani’ | 0 in 5 partite di Serie A

Una serata difficile, quella di oggi al 'Castellani' per l'Empoli di Roberto D'Aversa, sconfitta per 3-0 dall'Inter. Partita che ha preso una brutta piega alla mezz'ora di gioco con l'espulsione di Goglichidze che ha costretto i padroni di casa a difendersi per i restanti 60? in inferiorità numerica contro una delle maggiori potenze del nostro campionato. La formazione toscana ha resistito fino al 50?, poi Frattesi ha dato inizio alle danze, trovando anche il raddoppio, prima del tris siglato da Lautaro Martinez. Quinto match consecutivo senza vittoria per Fazzini ecompagni, fermi a 11 punti, di cui solamente 3 conquistati in casa e ottenuti senza mai andare in gol.

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

L'Inter sblocca il match di Empoli al 19' con un gol di Matteo Darmian, che però viene annullato per un tocco con la mano individuato dalla Var. Poco dopo ecco il cartellino rosso al difensore georgia ...

Annullato un gol a Darmian. Toscani in 10 dal 30' per l'espulsione di Goglichidze. Nella ripresa la doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro Martinez (ANSA) ...

