Elezioni Usa 2024: le notizie del 30 ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Il testa a testa dei due candidati alle Elezioni presidenziali americane, a meno di una settimana dal voto, prosegue in tutti i sette stati in bilico. Secondo i sondaggi di RealClearPolitics, Donald Trump sarebbe in leggero vantaggio su Kamala Harris con una media dello 0,9% – un dato inferiore al margine di errore. Proseguono intanto le febbrili attività di campagna elettorale: la vicepresidente dem ha tenuto un comizio all’Ellisse – parco di Washington in cui il suo rivale parlò di “Elezioni rubate” poco prima dell’assalto a Capitol Hill – attaccando frontalmente il tycoon. Donald Trump "ha una listi dei nemici" e "vuole usare l'esercito contro gli americani che sono d'accordo con lui. È instabile, ossessionato dalla vendetta, e vuole un potere incontrollato", ha detto Harris nel suo discorso conclusivo. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 30 ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30– Il testa a testa dei due candidati allepresidenziali americane, a meno di una settimana dal voto, prosegue in tutti i sette stati in bilico. Secondo i sondaggi di RealClearPolitics, Donald Trump sarebbe in leggero vantaggio su Kamala Harris con una media dello 0,9% – un dato inferiore al margine di errore. Proseguono intanto le febbrili attività di campagna elettorale: la vicepresidente dem ha tenuto un comizio all’Ellisse – parco di Washington in cui il suo rivale parlò di “rubate” poco prima dell’assalto a Capitol Hill – attaccando frontalmente il tycoon. Donald Trump "ha una listi dei nemici" e "vuole usare l'esercito contro gli americani che sono d'accordo con lui. È instabile, ossessionato dalla vendetta, e vuole un potere incontrollato", ha detto Harris nel suo discorso conclusivo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni Usa, Trump - Harris: le news di oggi in diretta. Trump: “Pena di morte per i migranti che uccidono gli americani”; Usa 2024, Harris: "Trump instabile, vuole potere incontrollato" | "Questa elezione è scelta fra caos e libertà"; Elezioni Usa: 50 milioni di americani hanno già votato, quasi un record; Elezioni Usa 2024, cosa succederebbe all'economia italiana (ed europea) se vincesse Trump?; Elezioni Usa, in Oregon e Washington danno fuoco alle urne elettorali. Ecco perché; Elezioni Usa 2024, lungo il muro di Trump: la corsa elettorale si gioca sul destino dei migranti; Leggi >>>

Elezioni Usa 2024: le notizie del 26 ottobre

(quotidiano.net)

Kamala Harris e Donald Trump continuano la campagna negli ‘Swing State’, scegliendo entrambi il Michigan. Continuano gli endorsement dallo star system: Beyoncé sul palco con la dem. Mel Gibson è con T ...

Risultati elezioni USA 2024 in tempo reale: Kamala Harris vs Donald Trump

(corriere.it)

I risultati delle elezioni Usa 2024, Trump vs Harris: segui lo spoglio in diretta e la mappa su come hanno votato gli americani Stato per Stato.

Elezioni Usa 2024: gli aggiornamenti in tempo reale

(repubblica.it)

"Non vediamo l'ora di dire a Kamala Harris: sei licenziata, sloggia dalla Casa Bianca e tornatene a Los Angeles". Lo ha detto J. D. Vance, candidato vice di Donald Trump, nel suo messaggio al Madison ...

Le notizie sulle elezioni Usa 2024 del 19 ottobre

(corriere.it)

Le news di sabato 19 ottobre sulla campagna elettorale di Donald Trump e Kamala Harris in vista delle elezioni americane del 5 novembre ...