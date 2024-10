EA FC 25 TOTW 7 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 30 Ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annunciato il TOTW 7 Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Le Carte Speciali del Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 30 Ottobre. Nel settimo TOTW sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. L’attaccante belga del Lipsia Ikoma-Loïs Openda che ha segnato un gol nella vittoria in casa contro il Friburgo. Il centrocampista francese dell’Ittihad N’Golo Kanté che ha segnato un gol nella vittoria in trasferta sul campo dell’Al Riyadh, mentre il difensore francese del Crystal Palace Maxence Lacroix è stato determinante con la sua prestazione nella vittoria in casa contro il Tottenham. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 7 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 30 Ottobre Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annunciato ilmodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 30. Nel settimosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. L’attaccante belga del Lipsia Ikoma-Loïs Openda che ha segnato un gol nella vittoria in casa contro il Friburgo. Il centrocampista francese dell’Ittihad N’Golo Kanté che ha segnato un gol nella vittoria in trasferta sul campo dell’Al Riyadh, mentre il difensore francese del Crystal Palace Maxence Lacroix è stato determinante con la sua prestazione nella vittoria in casa contro il Tottenham.

