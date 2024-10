Domenica 3 novembre, Cusio in festa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e delle tradizioni locali dell’Alta Valle Brembana: questa l’opportunità offerta dal Comune di Cusio, Domenica 3 novembre, con il ‘Festival delle Piazzette di Cusio‘, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giocoleria organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Carpègn e con il contributo di Regione Lombardia, che accompagnerà grandi e piccini alla scoperta dei segreti di questo borgo storico. In programma, previsti spazi merenda e ristoro ad accompagnare un pomeriggio ricco di appuntamenti: due spettacoli di danze aeree; lo spettacolo ‘Ancora un gioco‘ e il laboratorio ‘A scuola di circo‘ a cura di Spazio circo; l’esibizione della Marching Band; lo spettacolo di bolle; lo spettacolo ‘Respyro’ tra manipolazione del fuoco, danza e giocoleria. Bergamonews.it - Domenica 3 novembre, Cusio in festa Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e delle tradizioni locali dell’Alta Valle Brembana: questa l’opportunità offerta dal Comune di, con il ‘Festival delle Piazzette di‘, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giocoleria organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Carpègn e con il contributo di Regione Lombardia, che accompagnerà grandi e piccini alla scoperta dei segreti di questo borgo storico. In programma, previsti spazi merenda e ristoro ad accompagnare un pomeriggio ricco di appuntamenti: due spettacoli di danze aeree; lo spettacolo ‘Ancora un gioco‘ e il laboratorio ‘A scuola di circo‘ a cura di Spazio circo; l’esibizione della Marching Band; lo spettacolo di bolle; lo spettacolo ‘Respyro’ tra manipolazione del fuoco, danza e giocoleria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Domenica 3 novembre, Cusio in festa; Sagre di Novembre 2024 a Torino e in Piemonte: le più belle da non perdere; Trent’anni dall’alluvione che devastò Alessandria, una settimana di incontri in ricordo della tragedia; Una giornata ecologica con "Puliamo insieme Omegna"; Ponte del 1° novembre, sagre ed eventi in Italia; 32^ Sagra Mele Miele a Baceno (VB) 1-2-3 Novembre; Leggi >>>

Sulle note della montagna: una rassegna per scoprire cultura e tradizioni del Comune di Cusio

(askanews.it)

Roma, 17 ott. – Arte, cultura e prodotti del territorio: questo il connubio alla base del viaggio alla scoperta del Comune di Cusio, suggestivo borgo dell’Alta Valle Brembana. L’occasione per intrapre ...

Musei gratis domenica 3 novembre: tutte le mostre in programma e visitabili

(romatoday.it)

L'elenco completo dei musei civici e delle mostre visitabili. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ...

Saronno, domenica 3 novembre le celebrazioni dell’Unità nazionale: sono anticipate di un giorno

(laprovinciadivarese.it)

Alle 10.45 alzabandiera, deposizione corona, discorsi autorità. Alle 11.30 al Santuario Beata Vergine dei Miracoli - Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre (foto dal sito del Comune) ...

Castelli Aperti: domenica 3 novembre si chiude l’edizione 2024

(ideawebtv.it)

Si avvia alla conclusione Castelli Aperti. La rassegna, sostenuta da Regione Piemonte è giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione e dalla domenica di Pasqua ha aperto le porte ogni domenica a ...