Decreto sui 'Paesi Sicuri' alla Corte di Giustizia UE: scontro tra diritto italiano e normativa comunitaria

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Tribunale di Bologna chiede chiarimentidi: il caso di un cittadino del Bangladesh riaccende il dibattito sul primato deleuropeo e la tutela delle minoranze l Tribunale di Bologna ha rimessodidell’Unione Europea un caso delicato, riguardante la richiesta di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Bangladesh, sollevando la questione del primato delcomunitario rispettoitaliana. In particolare, la richiesta del Tribunale è volta a chiarire la corretta applicazione della direttiva europea in materia di protezione internazionale, rispettorecenteitaliana sui “paesi sicuri” – una lista che individua i paesi considerati, appunto, sicuri per chi richiede asilo.