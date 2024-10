Cosa fare oggi a Bologna: eventi del 30 ottobre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Tutti gli eventi culturali, musicali e di intrattenimento che accompagneranno i bolognesi in questo mercoledì prima di Halloween. Alle 11, Edoardo Leo arriva in Santa Lucia con Non sono quello che sono. Alle 18, in Salaborsa, Antonio Li Gobbi presenta il libro ’Guerra partigiana. Considerazioni e testimonianza di un soldato’. Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri accoglie Flavia Carlini e Giovani reporter in Il diritto al dissenso. Alle 21, Diodato infiamma l’EuropAuditorium con un concerto sold out. Sempre alle 21, il teatro Duse ospita Sinfonica 3D, concerto divulgativo dell’Orchestra Senzaspine diretta dal maestro Tommaso Ussardi. Alle 22, al Bravo Caffè c’è Flavio Boltro MI-TO3. Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi del 30 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30– Tutti gliculturali, musicali e di intrattenimento che accompagneranno i bolognesi in questo mercoledì prima di Halloween. Alle 11, Edoardo Leo arriva in Santa Lucia con Non sono quello che sono. Alle 18, in Salaborsa, Antonio Li Gobbi presenta il libro ’Guerra partigiana. Considerazioni e testimonianza di un soldato’. Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri accoglie Flavia Carlini e Giovani reporter in Il diritto al dissenso. Alle 21, Diodato infiamma l’EuropAuditorium con un concerto sold out. Sempre alle 21, il teatro Duse ospita Sinfonica 3D, concerto divulgativo dell’Orchestra Senzaspine diretta dal maestro Tommaso Ussardi. Alle 22, al Bravo Caffè c’è Flavio Boltro MI-TO3.

