Cori / Rubati due compattatori per la raccolta rifiuti, indagano i militari dell’Arma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cori – Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Norma (LT) sono intervenuti per un furto perpetrato all’interno di un sito di stoccaggio di rifiuti sito a Cori (LT), avvenuto la scorsa notte. Nelle fasi del sopralluogo, i militari intervenuti, tra l’altro, hanno avuto modo di apprendere che gli ignoti malfattori avevano forzato il L'articolo Cori / Rubati due compattatori per la raccolta rifiuti, indagano i militari dell’Arma Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cori / Rubati due compattatori per la raccolta rifiuti, indagano i militari dell’Arma Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Norma (LT) sono intervenuti per un furto perpetrato all’interno di un sito di stoccaggio disito a(LT), avvenuto la scorsa notte. Nelle fasi del sopralluogo, iintervenuti, tra l’altro, hanno avuto modo di apprendere che gli ignoti malfattori avevano forzato il L'articolodueper laTemporeale Quotidiano.

