Commissione d' accesso al Comune Palmara | Non inviandola a Reggio si fanno due pesi e due misure

"Da mesi, in ambienti di destra, si vocifera che al ministero dell'Interno vi sia una certa ritrosia a inviare una Commissione d'accesso a Reggio Calabria a seguito dei gravi fatti emersi nell'ambito dell'operazione "Ducale". A dare conferma e "ufficialità" a queste voci di corridoio è stato

Stop ai test per l'accesso a Medicina

Via i test a Medicina: si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per ...

Quali sono le nuove regole di accesso in Medicina, ecco le novità

Una riforma rivoluzionaria per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il disegno di legge delega è stato approvato dalla 7^ Commissione del Senato e prevede l’abolizione ...

Bloccare l'accesso non autorizzato al PC

Per una maggior protezione è importante impostare anche la password d'accesso al BIOS/UEFI, così da impedire che qualcuno possa accedervi per modificare o cancellare la password impostata. Utilizzando ...

Stop a test d'accesso a Medicina. Ma professioni sanitarie in crisi di vocazioni

Gioisce il presidente della Regione Cirio per il voto in commissione al Senato. Ma sono sempre meno i giovani che ambiscono a indossare il camice ...