Colf getta via il vecchio materasso di un’anziana, ma all’interno erano nascosti 50mila euro tra contanti e gioielli. La proprietaria disperata chiama i Carabinieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Soldi, carte di credito, gioielli sono spesso nel mirino di ladri e malviventi durante un tentativo di rapina. Ma come fare a nasconderli? Sono diverse le soluzioni a cui si può pensare per tenere lontano il proprio bottino dagli occhi indiscreti. Tra questi, un nascondiglio da tenere in considerazione potrebbe essere un buon materasso. Ed è quanto ha fatto un’anziana donna di Montebelluna che per nascondere i risparmi di una vita, circa 50mila euro, ha optato per un vecchio materasso polveroso. Peccato che, pochi giorni fa, la Colf abbia deciso di buttare proprio quel materasso in una discarica insieme al tesoretto racimolato dalla padrona di casa. La vicenda, riportata da Tribuna di Treviso, risalirebbe allo scorso 26 ottobre, quando la pensionata ha ricevuto la visita della sua Colf. Ilfattoquotidiano.it - Colf getta via il vecchio materasso di un’anziana, ma all’interno erano nascosti 50mila euro tra contanti e gioielli. La proprietaria disperata chiama i Carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Soldi, carte di credito,sono spesso nel mirino di ladri e malviventi durante un tentativo di rapina. Ma come fare a nasconderli? Sono diverse le soluzioni a cui si può pensare per tenere lontano il proprio bottino dagli occhi indiscreti. Tra questi, un nascondiglio da tenere in considerazione potrebbe essere un buon. Ed è quanto ha fattodonna di Montebelluna che per nascondere i risparmi di una vita, circa, ha optato per unpolveroso. Peccato che, pochi giorni fa, laabbia deciso di buttare proprio quelin una discarica insieme al tesoretto racimolato dalla padrona di casa. La vicenda, riportata da Tribuna di Treviso, risalirebbe allo scorso 26 ottobre, quando la pensionata ha ricevuto la visita della sua

