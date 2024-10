Città del Natale: Lego cambia casa, sarà nel Palazzo di Fraternita. Laboratori in Provincia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna la Lego Brick House ad Arezzo Città del Natale 2024 e cambia location, dicendo addio alla Galleria comunale d’Arte Moderna e Contemporanea in piazza San Francesco che ospiterà la mostra su Vasari. L'appuntamento da sabato 16 novembre a domenica 29 dicembre 2024 si terrà all'interno Arezzonotizie.it - Città del Natale: Lego cambia casa, sarà nel Palazzo di Fraternita. Laboratori in Provincia Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna laBrick House ad Arezzodel2024 elocation, dicendo addio alla Galleria comunale d’Arte Moderna e Contemporanea in piazza San Francesco che ospiterà la mostra su Vasari. L'appuntamento da sabato 16 novembre a domenica 29 dicembre 2024 si terrà all'interno

Più di 40 casette di legno, le baitine del gusto, la casa della Birra Tirolese e le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale nella splendida Fortezza Medicea e la Lego ...

Ecco la nuova mappa della rocca: all’apertura una galleria luminosa, rafforzato il Planetario. Le Torri Gemelle con le Lego in Fraternita, cantieri aperti per l’allestimento, mostre d’arte.