Cinque Sintomi che Indicano Quando Andare dall’Urologo | leggi di più

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La salute dell'apparato urinario e genitale è fondamentale per il benessere generale, ma molte persone trascurano alcuni segnali importanti che potrebbero indicare la necessità di una visita specialistica urologica. Di seguito, ipiù comuni che richiedono attenzione e che dovrebbero spingere a fissare un appuntamento con l'urologo. 1. Dolore e Bruciore Durante la Minzione Se si avverte dolore o bruciore mentre si urina, potrebbe trattarsi di un'infezione delle vie urinarie, una condizione molto comune che, se non trattata, può estendersi ai reni e provocare complicazioni. Gli uomini e le donne di ogni età possono soffrire di infezioni urinarie, ma inon vanno mai ignorati, specialmente se persistenti. 2. Sangue nelle Urine La presenza di sangue nelle urine, detta ematuria, è un segnale da non trascurare.