Roma, 30 ott. (askanews) – La Cina ha presentato ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i dazi Ue sulle importazioni di veicoli elettrici decisi ieri dalla Commissione europea. "La Cina continuerà ad assumere tutte le misure necessarie per salvaguardare in maniera risoluta gli interessi legittimi delle imprese cinesi", ha affermato il ministero del commercio del Dragone, secondo quanto riporta il South China Morning Post dopo aver presentato la procedura presso l'organismo di risoluzione delle dispute commerciali presso l'organizzazione internazionale. Anche la Cina, come la commissione Ue, ieri, dopo l'annuncio sui dazi, ha puntualizzato che le trattative proseguono, con l'obiettivo di risolvere la controversia.

Cina presenta ricorso al Wto contro dazi Ue su auto elettriche

Roma, 30 ott. (askanews) – La Cina ha presentato ricorso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i dazi Ue sulle importazioni di veicoli elettrici decisi ieri dalla Commissione eur ...

