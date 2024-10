Cellulare in cella per tenere i contatti con i clan, tre camorristi a processo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA - Un nascondiglio quasi perfetto, dentro un incavo del bidet del bagno. Lì la polizia penitenziaria ha trovato un Cellulare, nel carcere di Montacuto, in uno a tre camorristi, uno del clan Gionta, tra i più sanguinari di Torre Annunziata. I detenuti sono a processo perché si sarebbero Anconatoday.it - Cellulare in cella per tenere i contatti con i clan, tre camorristi a processo Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA - Un nascondiglio quasi perfetto, dentro un incavo del bidet del bagno. Lì la polizia penitenziaria ha trovato un, nel carcere di Montacuto, in uno a tre, uno delGionta, tra i più sanguinari di Torre Annunziata. I detenuti sono aperché si sarebbero

Ancona, telefono cellulare nella cella di alta sicurezza: scacco ai clan, in tre sono a processo

ANCONA Una cricca di detenuti che, stando all’accusa, comunicava con l’esterno attraverso lo stesso smartphone. Un dispositivo da cui, nell’arco di due anni, sarebbero ...

(skuola.net)

(skuola.net)

(tecnologia.libero.it)

