Secoloditalia.it - Bonelli, sciacallaggio delirante: la catastrofe in Spagna è colpa di Giorgia Meloni…

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Angeloriesce nell’intento di “sciacallare” suMeloni persino quando incombono tragedie fuori dall’Italia. Anche quando parla della tragica alluvione di Valencia l’ossessione meloniana gli fa dire cose gravissime. Chiamare in causa la premier per le oltre 70 vittime di Dana è cosa ignobile, spregevole. Un delirio fuori controllo quello del portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS. “La mia solidarietà al popolo spagnolo per le vittime causate dall’alluvione che ha travolto la città di Valencia. Il sud Europa, come hanno evidenziato gli scienziati delle Nazioni Unite delle Ipcc, è diventato, a causa della crisi climatica, un luogo dove eventi meteo estremi saranno sempre più frequenti. È giusto e doveroso cheMeloni abbia espresso vicinanza allain questo momento difficile.