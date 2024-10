Ilfattoquotidiano.it - Bertone Runabout, l’evoluzione del concept su base A112 sarà prodotta in piccola serie – FOTO

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel 1969 Marcello Gandini disegnò perla splendidaAutobianchi, da molti ritenuta come la musa ispiratrice della Fiat X1/9 e della Lancia Stratos. A distanza di 55 anni,fa risorgere la, reinterpretandone le sembianze originali: l’autoinnei prossimi mesi, con prime consegne nel 2026, a prezzi a partire da 350 mila euro più tasse. Il prototipo primigenio si basava sullatecnica della Fiat 128 ed era motorizzato da un piccolo motore da 1,1 litri di cubatura e 55 cavalli di potenza massima. La nuova, invece, avrà un telaio moderno – di cui, però, non è stata ancora specificata la provenienza – in cuiincastonato un potente motore V6 da 500 Cv di potenza. Eofferta in due varianti di carrozzeria: barchetta e con tetto rigido removibile.